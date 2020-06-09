Житель Перевоза осужден за вымогательство Происшествия

Житель Перевоза осужден за вымогательство. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Перевозский районный суд установил, что в октябре 2019 года 32-летний местный житель купил у 22-летнего односельчанина сотовый телефон за 5 тысяч рублей. При этом они договорились о рассрочке оплаты.

В октябре он отдал 2 тысячи рублей, а оставшуюся часть должен был передать позднее. Но из-за материальных проблем этого не сделал.

В декабре продавец в состоянии алкогольного опьянения пришел в квартиру покупателя и потребовал передать ему уже 8 тысяч рублей. При этом он угрожал насилием, и даже несколько раз ударил хозяина квартиры по лицу и телу. Отметим, что у потерпевшего есть инвалидность. Тот пообещал передать требуемую сумму денег.

Через четыре дня злоумышленник позвонил потерпевшему по телефону, и напомнил о своих требованиях. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, передал вымогателю деньги через знакомого.

Суд признал мужчину виновным по п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ – вымогательство и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Суд принял во внимание наличие малолетнего ребенка у юноши, его явку с повинной, добровольное возмещение ущерба.