Фонтан кипятка выше многоэтажек бил на ул.Володарского в Нижнем Новгороде (ВИДЕО) Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте,Регион-52, Сергей Фуфаев

Фонтан горячей воды бил из асфальта на ул. Володарского в Нижнем Новгороде 17 июня 2020 года. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

Трубопровод прорвало в районе домов №9 и 11.

По словам нижегородцев, "фонтан был выше домов".

Как сообщили в АО "Теплоэнерго", по состоянию на 6:00 ремонтные работы на ул. Володарского были полностью завершены.

В настоящее время горячее водоснабжение возобновлено.

видео из группы Регион-52 в соцсети ВКонтакте, автор Сергей Фуфаев