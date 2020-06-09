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Общество

Фонтан кипятка выше многоэтажек бил на ул.Володарского в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

17 июня 2020 11:12  [37] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте,Регион-52, Сергей Фуфаев

Фонтан горячей воды бил из асфальта на ул. Володарского в Нижнем Новгороде 17 июня 2020 года. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

Трубопровод прорвало в районе домов №9 и 11.

По словам нижегородцев, "фонтан был выше домов".

Как сообщили в АО "Теплоэнерго", по состоянию на 6:00 ремонтные работы на ул. Володарского были полностью завершены.

В настоящее время горячее водоснабжение возобновлено.

видео из группы Регион-52 в соцсети ВКонтакте, автор Сергей Фуфаев
 

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