Банк "Открытие" снизил ставки по кредитам в рамках "Госпрограммы 2020" Бизнес

Банк "Открытие" снизил ставки по кредитам в рамках "Госпрограммы 2020". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке уточнили, что теперь приобрести квартиру на первичном рынке в кредит можно по ставке 5,99% годовых. Программа позволяет приобрести жилье у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн рублей для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20%.



"Госпрограмма 2020" ориентирована на широкий круг заемщиков: взять кредит может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Кроме того, оформить кредит можно всего по двум документам, а прийти в банк потребуется лишь один раз непосредственно на сделку. Подать заявку на ипотеку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн без риска для здоровья.



"У наших клиентов "Госпрограмма 2020" пользуется большой популярностью. Новая ставка сделает покупку жилья еще более доступной и позволит поддержать спрос на ипотеку вплоть до окончания действия программы в ноябре этого года", - сказала заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Нина Крючкова.