"Очень хорошо, что у нижегородцев есть возможность проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно", - Иван Калмыков Политика

"Очень хорошо, что у нижегородцев есть возможность проголосовать за поправки в Конституцию дистанционно", - заявил член Молодежного парламента при Госдуме РФ Иван Калмыков, комментируя предстоящее Общероссийское голосование за поправки в Конституцию, которое состоится 1 июля по решению президента России Владимира Путина.

"Думаю, что ей воспользуется не только молодежь, но и люди старшего поколения. Как показал недавний праймериз партии "Единая Россия", представители "серебряного возраста" в последние годы достаточно активно осваивают интернет. Поэтому проявить свою гражданскую позицию в новом – дистанционном – формате смогут нижегородцы разных поколений. Среди главных преимуществ онлайн-голосования – удобство и безопасность. Можно проголосовать, не выходя из дома или находясь на даче, в поездке, в отпуске. Конфиденциальность и анонимность данных гарантированы", - сказал он.

"Для меня как историка самая важная поправка к Конституции — защита исторической памяти и справедливости. Моя диссертация была посвящена вкладу Горьковской области в победу в Великой Отечественной войне, и мне очень горько наблюдать, как политические критиканы и "историки", стремясь вытащить какую-то "чернуху", принижают героизм нашего народа и подвиг тружеников тыла. Встречаются такие люди, к сожалению, и среди наших земляков. Думаю, что защита одной из стержневых тем в нашей истории, правды о Великой Отечественной войне должна стать заслоном для тех, кто пытается получить дешевый успех, "танцуя на костях" защитников нашей Родины", - подчеркнул Иван Калмыков.