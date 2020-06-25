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Общество

"Нижегородская молодежь является созидательной, интеллектуальной и творческой силой развития региона", - Евгений Лебедев

27 июня 2020 09:27  [48] Общество

"Нижегородская молодежь является созидательной, интеллектуальной и творческой силой развития региона. Ваша инициативность, многогранные знания, способность к нестандартному мышлению и стремление идти в ногу со временем необходимы для серьезных свершений во благо области", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя нижегородцев с Днем молодежи.

"Молодость всегда ассоциируется с этапом открытий и порой дерзаний, полетом мечты и рождением новых идей, поиском жизненного пути и принятием смелых решений. Это один из прекрасных периодов в жизни, наполненный энергией и красотой, романтикой и влюбленностью, воодушевлением и оптимизмом", - отметил он.

"Желаю не останавливаться на достигнутом, верить в свои возможности и покорять новые горизонты. Пусть ощущение молодости сопровождает вас в течение всей жизни", - добавил глава регионального парламента.

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