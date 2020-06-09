ПСБ организовал конкурс для предпринимателей Бизнес

ПСБ организовал конкурс для предпринимателей

Промсвязьбанк объявляет о приеме заявок на участие во всероссийском конкурсе в поддержку предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Общий призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей. Участники могут получить до 250 тысяч рублей на восстановление своего бизнеса, пострадавшего от кризиса в период пандемии.

Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте проекта в период с 15 июня по 3 июля 2020 года.

Оценка конкурсантов будет происходит на основе заполненных анкет, в которых необходимо прописать основные параметры деятельности, описать работу компании в период пандемии и проблемы, с которыми они столкнулись, а также социальную значимость бизнеса. В ходе оценки будут выставляться баллы, которые станут суммироваться по итогам конкурса.

"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к масштабным экономическим последствиям, и малому бизнесу сейчас особенно нелегко. Мы решили поддержать предпринимателей грантами на восстановление своего дела или конкретных направлений работы", - сказал старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин.

"Ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду, купить продукты в кафе, сделать небольшую рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня. Сделать то, что сам предприниматель считает важным, чтобы бизнес продолжил развиваться", - добавил он.