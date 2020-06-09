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Общество

Более 180 млн рублей возвращено налогоплательщикам благодаря услуге "Ростелеком. Налоги"

17 июня 2020 14:37  [3] Общество

Услуга по подготовке налоговой декларации и бесплатные консультации по любым вопросам, связанным с получением налоговых вычетов — "Ростелеком. Налоги", первый заказ на которую был сделан в прошлом году, набирает популярность. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ростелеком".

Услуга доступна действующим и потенциальным абонентам "Ростелекома".

Преимуществом услуги является то, что "Ростелеком" оказывает ее в среднем за один день, причем оплата происходит по факту выполнения заказа — после готовности декларации. Отказаться от заявки можно даже в том случае, если она уже находится в работе. "Ростелеком" информирует заказчика о дальнейших шагах, консультирует на всех этапах выполнения заказа по вопросам, касающимся налоговых деклараций, вычетов и работы самой услуги.

После оплаты услуги заказчик получает уведомление в личном кабинете о предоставлении декларации, а также доступные для скачивания файлы в требуемых форматах с заполненной декларацией и заявлением на возврат суммы излишне уплаченного налога. Вместе с декларацией заказчик получает памятку о способах сдачи декларации.

На сайте "Ростелеком. Налоги" предусмотрен справочный раздел, в котором указаны необходимые документы, для получения налогового вычета и список часто задаваемых вопросов (FAQ).

"Мы начали предоставление услуги "Ростелеком. Налоги" сотрудникам самого "Ростелекома". Убедившись в востребованности услуги, решили предложить ее действующим и будущим заказчикам услуг компании. Наше решение оказалось оправданным — популярность услуги растет. Всего со времени запуска сервиса налогоплательщикам возвращено более 180 миллионов рублей", — сказал заместитель главного бухгалтера — директор департамента методологии "Ростелекома" Николай Лукашин.

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