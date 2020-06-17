Репетиция парада Победы

Подготовка к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Нижнем Новгороде. Первые тренировки прошли на Гребном канале. В состав механизированной колонны входит почти 60 единиц военной техники: оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер-М”, БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”, бронеавтомобили “Тайфун”.... Сегодня и 18 июня с 19:45 до 23:00 перекроют движение транспорта на площади Минина и Пожарского и соседних улицах для генеральной репетиции.

Фотографии Анастасии Макарычевой.