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Репетиция парада Победы

17 июня 2020 14:30  [97]

Подготовка к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Нижнем Новгороде. Первые тренировки прошли на Гребном канале. В состав механизированной колонны входит почти 60 единиц военной техники: оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер-М”, БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”, бронеавтомобили “Тайфун”.... Сегодня и 18 июня с 19:45 до 23:00 перекроют движение транспорта на площади Минина и Пожарского и соседних улицах для генеральной репетиции.
Фотографии Анастасии Макарычевой.

Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы
Репетиция парада Победы

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