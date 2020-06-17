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Новый арт-объект в благодарность врачам создали в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Граффити "Спасибо за ваш труд", адресованный медикам, расположен на стене поликлиники №2 на проспекте Циолковского.
Автор рисунка - дзержинский художник-граффитист Константин Скотских, приступил к работе в День России и планирует официально представить его городу ко Дню медицинского работника, 21 июня.
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