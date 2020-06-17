Последние новости рубрики Общество
17 июня 2020 15:48  [46] "Единая Россия" предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ
17 июня 2020 15:27  [57] Нижегородская мэрия попросила у правительства 137 млн рублей на восстановление ливневок
17 июня 2020 14:57  [82] Новый арт-объект в благодарность врачам создали в Дзержинске
17 июня 2020 14:54  [150] Ливни с грозами и градом надвигаются на Нижний Новгород
17 июня 2020 14:37  [85] Более 180 млн рублей возвращено налогоплательщикам благодаря услуге "Ростелеком. Налоги"
17 июня 2020 14:29  [219] Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости COVID-19
17 июня 2020 13:28  [138] Новое пособие для родителей-одиночек предложили ввести в России
17 июня 2020 12:45  [139] Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области
17 июня 2020 11:50  [802] Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных COVID-19
17 июня 2020 11:25  [196] "Более половины нижегородцев, переболевших коронавирусом, уже выздоровели", - Глеб Никитин
Общество

Новый арт-объект в благодарность врачам создали в Дзержинске

17 июня 2020 14:57  [82] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Новый арт-объект в благодарность врачам создали в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Граффити "Спасибо за ваш труд", адресованный медикам, расположен на стене поликлиники №2 на проспекте Циолковского.

Автор рисунка - дзержинский художник-граффитист Константин Скотских, приступил к работе в День России и планирует официально представить его городу ко Дню медицинского работника, 21 июня.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph