Новый арт-объект в благодарность врачам создали в Дзержинске Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Новый арт-объект в благодарность врачам создали в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Граффити "Спасибо за ваш труд", адресованный медикам, расположен на стене поликлиники №2 на проспекте Циолковского.

Автор рисунка - дзержинский художник-граффитист Константин Скотских, приступил к работе в День России и планирует официально представить его городу ко Дню медицинского работника, 21 июня.