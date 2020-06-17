Банк "Открытие" оптимизировал выездную работу по сбору задолженности Бизнес

Банк "Открытие" оптимизировал выездную работу по сбору задолженности. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке уточнили, что новая система управления выездным взысканием, базирующаяся на технологическом решении Magenta.Mobile Collection, позволит повысить эффективность работы и увеличить объем сбора задолженности.

Система планирует выездные мероприятия для специалистов банка таким образом, чтобы число контактов с клиентами было максимальным. Использование мобильных устройств с приложением Magenta дает возможность сотрудникам банка "Открытие" продуктивно работать вне офиса.

"Новая система управления выездным взысканием поддерживает деятельность сотрудников на ходу и позволяет сэкономить около 30% их рабочего времени на планировании маршрутов, подготовке бумажных документов и посещении офиса", - рассказывает старший вице-президент, директор департамента проблемных активов банка "Открытие" Александр Мямлин.

На мобильном рабочем месте специалиста теперь есть план встреч и звонков, информация о клиентах из портфеля. Результаты выездов фиксируются сотрудником на планшете и в онлайн-режиме поступают в учетные системы банка для обработки, формирования отчетов и планирования дальнейших действий в работе с клиентами.

В пресс-службе добавили, что благодаря переходу на безбумажный принцип подготовки к выезду и обработки результатов встреч, а также внедрению механизма удаленного контроля выездных мероприятий, сотрудники избавлены от необходимости ежедневно посещать офис, что особенно актуально в текущих условиях.

"Внедрение решения позволяет банку "Открытие" увеличить число контактов с клиентами. Благодаря передаче на мобильные рабочие места актуальной информации о должниках, повышается качество подготовки специалистов к переговорам и, как следствие, их результативность", - сказал директор проектов компании "Маджента" Евгений Тесленко.