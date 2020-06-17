"Единая Россия" предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ Общество

Фото: правительство Нижегородской области

"Единая Россия" предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Вопрос защиты прав учителей и школьников во время пандемии обсуждался на селекторном совещании "Единой России" при участии Рособрнадзора и Минпросвещения. Депутат Госдумы, координатор партпроекта "Новая школа" Алена Аршинова отметила, что в "Единой России" предлагают установить дополнительную единовременную выплату для учителей за работу на ЕГЭ сверх уже предусмотренной оплаты.

"В связи с пандемией и резким переходом на дистанционное образование нагрузка на педагогов существенно возросла. Кроме того, многие из тех, кто задействован в организации и проведении ЕГЭ, не смогут использовать положенные им отпускные дни. В этой связи партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных", - заявила она.

Пример такого рода практики уже есть - в Мурманской области свыше двух тысяч учителей получат единовременные выплаты за подготовку и проведение ЕГЭ в размере до 10 тысяч рублей.

Помимо прочего, "Единая Россия" проконтролирует выполнение санитарно-эпидемиологических норм во время ЕГЭ, чтобы экзамен прошел безопасно и для учеников, и для учителей. "В этом году ЕГЭ пройдет в условиях повышенных требований из-за пандемии. Именно поэтому "Единая Россия" считает необходимым организовать контроль за соблюдением прав учеников и учителей и обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказала Алена Аршинова.

Партия возьмет на контроль реализацию инициатив в регионах совместно с профильными ведомствами.

Как отметила региональный координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Законодательного собрания Марина Еминцева, в связи с распространением коронавирусной инфекции педагогам пришлось оперативно перестраивать свой образовательный процесс в рамках цифрового образования.

"В Нижегородской области это процесс прошел достаточно успешно благодаря активному участию региона в реализации национального проекта "Образование". "Нижегородские школы достаточно оснащены необходимым оборудованием, педагоги еще в 2019 году прошли необходимые курсы. Это позволило более половины учителей с предоставлением школьной техники перевести на домашнюю самоизоляцию, не прерывая образовательного процесса. Также и по детям. Наиболее нуждающимся, а также детям из социальных учреждений были предоставлены ноутбуки из комплектов федеральных проектов "Успех каждого ребенка" и "Цифровая образовательная среда", - рассказала она.

Кроме того, в рамках партийного проекта "Помоги учиться дома" региональным отделением "Единой России" были собраны средства для приобретения ноутбуков для выпускников школ. "Более 100 учеников из малоимущих и многодетных семей не только получили ноутбуки для учебы, но и были подключены к сети Интернет", - сообщила координатор партпроекта.