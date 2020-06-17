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Бизнес

Т Плюс повышает мощность бойлерной установки Сормовской ТЭЦ

17 июня 2020 15:57  [54] Бизнес

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" повысит мощность бойлерной установки №1 Сормовской ТЭЦ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что инвестиционный проект стоимостью 35 млн рублей является частью четырехлетней программы технического перевооружения станции, согласованной с правительством региона.

В рамках проекта демонтируются три выработавших ресурс подогревателя сетевой воды (бойлера) ПСВ-315 с поверхностью теплообмена 315 кв м. Вместо них будут установлены три бойлера ПСВ-500 с поверхностью теплообмена 500 кв м.

Устройства используются для нагрева отработанным паром от турбин ТЭЦ воды, поступающей в систему отопления и горячего водоснабжения. Завершить реализацию проекта планируется до конца третьего квартала текущего года.

"Замена выработавшего ресурс теплообменного оборудования будет способствовать обеспечению надежной эксплуатации станции, а увеличение мощности бойлерной установки создаст возможность подключения новых потребителей в динамично развивающихся районах заречной части Нижнего Новгорода", – сказал технический директор – главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

Всего в соответствии с подписанным в 2019 году между ПАО "Т Плюс" и Нижегородской областью соглашением компания до 2023 года направит на техническое перевооружение Сормовской ТЭЦ 729 млн рублей.

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