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Бизнес

ЕРКЦ напоминает об онлайн-сервисах по оплате квитанций и передаче показаний счетчиков

17 июня 2020 16:15  [90] Бизнес

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает жителям Дзержинска и Кстова об онлайн-сервисах на сайте компании.

Как сообщает пресс-служба компании, передавать показания счетчиков по квитанциям ЕРКЦ и оплачивать квитанции рекомендуется до 25 числа включительно, чтобы данная информация была учтена при формировании следующих платежных документов.

На сайте ЕРКЦ клиент может выбрать удобный для него способ внесения платежа за отопление и горячую воду без комиссии:

1. Через Личный кабинет только для зарегистрированных пользователей, выбрав раздел "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ".
2. Через сервис "Оплатить онлайн"" (регистрация не требуется).

Передать показания счетчиков по квитанциям компании можно также двумя способами: через Личный кабинет или через сервис "Передать показания".

Если срок поверки счетчика горячей воды истек после 1 апреля 2020 года, то счетчик будет считаться действующим до 31 декабря текущего года. Подробнее – в разделе "Информационный помощник" на сайте ЕРКЦ.

Интересующие вопросы клиенты могут задать на сайте ЕРКЦ – в Личном кабинете или в разделе "Обратная связь".

Получить консультацию специалистов жители также можно по телефону Контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) ежедневно с 08:00 до 20:00.

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