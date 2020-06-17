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Происшествия

Экс-замначальника нижегородской ФНС приговорили к 5 годам за взятку в 1 млн рублей

17 июня 2020 17:02  [31] Происшествия

Суд приговорил бывшего заместителя начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №6 по Нижегородской области к пяти годам за попытку получить взятку в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Подсудимая в 2017-2018 годах выяснила, что одно из обществ с ограниченной ответственностью уклонилось от уплаты налогов на сумму в 5 млн рублей, и предложила руководителю компании сокрыть часть этих сведений за взятку в 1 млн рублей.

В июне 2018 года директор общества в качестве части взятки оплатил сотруднице ФНС покупку отделочных материалов на 200 тысяч рублей.

После этого преступные действия сотрудницы ФНС были раскрыты. В отношении нее было возбуждено уголовное дело "Покушение на получение должностным лицом лично взятки за незаконные действия, в крупном размере" (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Из налоговых органов она была уволена.

Суд приговорил бывшую сотрудницу УФНС к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 3 млн рублей.

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