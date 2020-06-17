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Общество

Перевод систем ГВС на закрытую схему в Нижнем Новгороде планируется за три года

17 июня 2020 17:32  [36] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Перевод открытых систем горячего водоснабжения многоквартирных домов Нижнего Новгорода на закрытую систему планируется в ближайшие три года. Об этом сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

В департаменте уточнили, что закрытые схемы - это требование федерального законодательства.

Специалисты говорят, что открытым способом получить горячую воду проще, но при этом она теряет в качестве и быстрее остывает. Чтобы дольше сохранить высокую температуру, систему необходимо закольцевать. Именно кольцевая циркуляция воды и является отличительным признаком закрытых схем.

В городском департаменте также сообщили, что для повышения качества горячего водоснабжения в Автозаводском районе до 2021 года планируется построить 34 тепловых насосных станции. Работы по реконструкции системы горячего водоснабжения включены в инвестиционные программы Автозаводской ТЭЦ и ООО "Теплосети" с объемом финансирования 788 млн рублей.

В департаменте добавили, что в 2020 году предприятия ГК "Волгаэнерго" планируют силами специализированной научно-исследовательской организации провести исследования полного цикла приготовления и транспортировки горячей воды, по результатам которого будут разработаны мероприятия по повышению качества ГВС. Уже начались конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.

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