Трассу М-7 "Волга" под Нижним Новгородом частично перекроют в ночь на воскресенье Общество

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Трассу М-7 "Волга" под Нижним Новгородом частично перекроют в ночь с 6 на 7 июля. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Речь идет об участках трассы на 392 км в поселке Северный (движение будет перекрыто с 00:00 до 0:40) и на 395 км в поселке Гнилицкие дворики (с 04:00 до 4:40).

В целом в поселках Северный и Гнилицкие с 23:00 6 июля до 06:40 7 июля проезжая часть будет сужена, максимальная скорость составит 40 км/ч.

Как пояснили в управлении, в это время на участках дороги будут устанавливать модульные надземные пешеходные переходы.

Объехать эти участки можно через Дзержинск, а именно по Северному шоссе, Чернореченской объездной дороге и Нижегородскому шоссе с выездами на федеральную трассу на 385 и 397 км.