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Общество

Обновленное онкологическое отделение открылось в Нижегородской детской областной больнице

17 июня 2020 18:25  [70] Общество

Фото: Александр Воложанин

Обновленное онкологическое отделение открылось в Нижегородской детской областной клинической больнице. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Отделение рассчитано на 40 коек. На ремонт помещений в 2019 году было выделено 24 млн рублей из областного бюджета.

"Только что главный врач детской областной больницы показала новое онкологическое отделение для детей. Это не только новые стены, но и пространство, которое максимально комфортно создано для детей и сопровождающих их взрослых. Мы знаем, что онкология предполагает длительное лечение. Поэтому в отделении сделано все для того, чтобы родителям и их детям было хоть немного уютнее, комфортнее в таких непростых жизненных ситуациях. Пообщавшись с коллегами, убедился, что здесь есть все для качественного лечения: и лекарственные препараты, и диагностическое оборудование", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

"Кроме того, работники Нижегородской детской областной клинической больницы поддерживают прямую связь с федеральными московскими специалистами. По сложным случаям они мгновенно проводят видеоконсилиумы, телемедецинские консультации. Такая синергия различных лечебных организаций дает серьезный эффект", - добавил заместитель губернатора.

Как сообщила главный врач больницы Инна Кондратьева, онкологическое отделение для детей занимает один из этажей учреждения. Здесь провели капитальный ремонт: заменили инженерные сети, обновили все помещения, оснастив отделение новой мебелью, в том числе функциональными кроватями для детей. Также оборудована комната отдыха для персонала, мини-кухня для родителей, игровые и учебные комнаты.

"В этом отделении находятся мамы с детьми. Поэтому так важно, чтобы атмосфера была одним из факторов, способствующих выздоровлению юных пациентов, ведь некоторые проводят здесь до полугода. И чем меньше стены напоминают больничные интерьеры, тем позитивнее и быстрее выздоровление", - пояснила Инна Кондратьева.

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