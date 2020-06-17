Как грамотно и правильно выбирать красную икру?

Красная икра является особым деликатесом, который сегодня доступен практически каждому, благодаря развитию технологий. Но иногда недобросовестные изготовители обманывают своих потребителей, добавляя в икру различные компоненты или вовсе создавая ее искусственным путем. На прилавках магазинов можно найти широкий ассортимент данной продукции, но сделать правильный выбор довольно сложно. Так, красная икра - worldsea.com.ua на специализированном сайте – это то, на что можно обратить особое внимание.

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Основы производства красной икры

Процесс производства красной икры довольно сложный. Сначала икру отделяют, потом сортируют по качеству и зрелости. Далее от икринок отделяется пленка, она промывается и консервируется. При этом несоблюдение технологического процесса ведет к порче продукции.

Какие основные правила при выборе важно учитывать каждому?

Чтобы приобрести качественную красную икру, следует помнить несколько основных правил:

лучше приобретать продукт в жестяной банке. Данная упаковка защищает икру от внешнего воздействия и позволяет дольше сохранять качество. Идеально и приобретение в стеклянной банке;

идеальные икринки должны быть цельными, не иметь вмятин, не прилегать друг к другу;

масса должна быть однородной и не иметь пленок, сгустков, белого осадка и так далее;

перед приобретением следует внимательно прочитать информацию о продукте. Качественный продукт произведен в соответствии с ГОСТ стандартами и отнесен к первому сорту;

чтобы избежать приобретения искусственной икры, стоит внимательно читать информацию на этикетке и ориентироваться на цену продукта. В среднем килограмм икры не может стоить менее 600 рублей;

в состав должна входить икра, соль, а также не более двух консервантов.

Красная икра является источником полезных веществ и витаминов, которые необходимы организму.

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