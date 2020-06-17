Обеззараживатели воздуха

Применение обеззараживателей воздуха – гарантия здоровой атмосферы в помещении.

Обеззараживатели воздуха сегодня предлагаются производителями в огромном разнообразии. На фоне пандемии 2020 спрос на такие устройства значительно возрос.

Основные технологии

Наиболее известная технология основывается на применении ультрафиолетового излучения с диапазоном длины волны от 205 до 315 нм. На базе этого производятся бактерицидные рециркуляторы. Их конструкция представляет собой корпус со встроенным вентилятором, в котором устанавливается лампа ультрафиолетового излучения. Поскольку спектр ультрафиолетового излучения видимый, то осветительный прибор при включении светится бело-фиолетовое свечением.

Бактерицидное воздействие ультрафиолетовых ламп основывается на повреждении ДНК клеточного ядра вредоносных микроорганизмов. Это приводит к тому, что исключается деление поврежденных клеток, и, как следствие, бактерии, грибы и вирусы перестают размножаться.

Все бытовые рециркуляторы воздуха - это приборы закрытого типа. Они обеззараживают только воздух, который проходит через них. Мощные обеззараживатели открытого типа сегодня используются исключительно в лечебных учреждениях при отсутствии пациентов в помещениях.

Бытовые ультрафиолетовые рециркуляторы рекомендуется использовать, если в семье подрастают маленькие дети. Несмотря на то, что малыши успешно могут бороться с вирусной инфекцией, при их заражении возникают риски для старших членов семьи. Также рекомендуется использовать обеззараживатели в случаях, если кто-либо из домочадцев страдает хроническими патологиями. У такой категории людей всегда ослаблен иммунитет, поэтому риски заражения вирусной инфекцией значительно увеличиваются.

Эффективным способом является озонирование. Но при этом озон является ядовитым газом, поэтому допускается его использовать в течение короткого времени в безопасных концентрациях. Озонаторы – это эффективные устройства в борьбе, практически, со всеми видами вредоносных организмов.

Современными установками, используемыми для дезинфекции воздуха являются устройства, работающие по принципу фотокатализа. Они гарантируют качественное обеззараживание воздуха в любом помещении и при этом безопасны. Помимо функции обеззараживания такие приборы способны удалять неприятные запахи и дым. Также они позволяют бороться с аллергенами.

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