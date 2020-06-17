Юридические консультации в удобном формате

Юридические консультации могут оказываться в разном формате. Это могут быть как устные, так и письменные консультации, в том числе консультации с полным юридическим заключением и нормативным обоснованием. Но одни из самых актуальных в наше время – это консультации онлайн.

Преимущества онлайн-консультаций

Онлайн-консультации позволяют существенно сэкономить время вне зависимости от того, проблемы, относящиеся к какому праву (трудовому, семейному, гражданскому, жилищному, уголовному) в данный момент решаются.

Клиент не «привязан» к конкретной юридической компании территориально. Сейчас, когда закрыто большинство границ, эта проблема приобретает особую остроту. Нередко бывает так, что клиент находится в одной стране (например, на территории Республики Беларусь), а его проблема принадлежит к «полю» Российской Федерации (предположим, именно в Российской Федерации находятся недобросовестные партнёры клиента, которые ему задолжали). Посетить лично юриста человек не может, но и откладывать решение проблемы нерезонно. При этом консультация онлайн помогает совместить все плюсы устной и письменной консультации. В частности, доступны следующие возможности:

Ведение живого диалога. Можно легко уточнить информацию.

Возможность «разруливания» вопроса по схеме «Вопрос-ответ».

Отсутствие проблем в получении конкретных нормативных актов. выдержек посредством Интернет.

Какой эффект даёт онлайн-консультация?

Для ряда типичных вопросов, касающихся наследства, алиментов, раздела имущества, регистрации бизнеса достаточно бывает однократной экспресс-онлайн-консультации. При этом, если бы человек, не обладающий юридическими компетенциями, сам взялся за этот вопрос, начал качать нормативные документы из сети Интернет или искал бы документы в библиотеке, он бы потратил уйму времени. А при разговоре с юристом правильную стратегию действий можно выработать менее чем за час времени.

Но есть ряд проблем, который требует серии онлайн-консультаций. И не потому что юрист не знает, как за раз решить проблему, а потому что ответы на каждый следующий вопрос вытекают из действий, сделанных уже на основании рекомендаций, полученных на первой консультации.

Так, например, специалист говорит клиенту, какие бумаги он должен запросить, а потом, в зависимости что клиент получил, ему даётся инструкция, как действовать дальше.

Серия онлайн-консультаций как правило дешевле, нежели полное сопровождение дел, при этом в ряде случаев таких консультаций вполне достаточно. Главное, не располагая должными знаниями, не пытаться решать проблему самостоятельно вообще. Обращение к специалисту помогает избежать рисков, сэкономить время и найти наиболее оптимальный набор инструментов для решения того или иного вопроса. Юристы подробно осветят порядок решения споров, а если далее следует решение дела через суд, подробно объяснят, как происходит защита, раскроют нюансы, которые касаются требований, прав.

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