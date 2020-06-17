Гидростанции: принцип работы, преимущества и особенности выбора

Гидравлические станции преобразуют энергию, вырабатываемую двигателем, в давление рабочей жидкости. Они востребованы в строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве, где обеспечивают автономную работу отбойных молотков, цилиндрических дрелей, прессов, домкратов и других гидравлических инструментов.

Потребителям, планирующим купить гидростанцию, полезно знать, что она быстро окупается благодаря низким энергозатратам и высокому КПД.

Как работает типовая гидростанция

Главный элемент системы — мощный насос, вал которого вращает первичный двигатель.

Насос быстро нагнетает давление, всасывая из резервуара рабочую жидкость через входной фильтр, и подает ее по трубопроводу к гидроцилиндру.

Давление, необходимое для работы инструмента, создается гидроцилиндром.

По другим трубам по окончании работы жидкость, сделав кругооборот, возвращается в резервуар через сливной фильтр.

За регулировку показателей отвечает предохранительный клапан.

Благодаря охладителю, предотвращающему перегрев рабочей жидкости, гидростанция может эксплуатироваться круглосуточно.

Преимущества гидравлических станций

В сравнении с пневматическими гидрокомпрессоры демонстрируют серьезные преимущества.

Они отличаются высокой производительностью, надежностью и долговечностью.

Работают в сложных климатических условиях.

Универсальны — допускают подключение инструмента разных видов и мощности.

Более компактны и мобильны, менее шумны.

Просты не только в эксплуатации, но и в обслуживании — за счет быстрого доступа к двигателю и гидравлике. Поэтому не требуют дополнительных затрат на обучение персонала.

Гидростанции более безопасны. При случайном отсоединении инструмента от пневмокомпрессора возможен выброс сжатого воздуха. А в гидрокомпрессоре давление сбрасывается практически мгновенно.

Как выбрать гидравлическую станцию

Приобретать гидростанцию следует у поставщиков, специализацию которых составляет строительная техника и оборудование, дорожная и погрузочная спецтехника.

Основными характеристиками гидрокомпрессора являются:

заправочный объем резервуара;

максимальное рабочее давление;

подача насоса (гидравлический поток), измеряемая в литрах в минуту.

Профессионально подготовленные специалисты помогут также определиться с параметрами первичного двигателя и типом рабочей жидкости. Оптимальная модель будет выбрана с учетом условий эксплуатации (под открытым небом или в помещении), характером нагрузки и пр.

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