Гидростанции: принцип работы, преимущества и особенности выбора

Гидравлические станции преобразуют энергию, вырабатываемую двигателем, в давление рабочей жидкости. Они востребованы в строительстве, промышленности, коммунальном хозяйстве, где обеспечивают автономную работу отбойных молотков, цилиндрических дрелей, прессов, домкратов и других гидравлических инструментов.
Потребителям, планирующим купить гидростанцию, полезно знать, что она быстро окупается благодаря низким энергозатратам и высокому КПД.
Как работает типовая гидростанция
Главный элемент системы — мощный насос, вал которого вращает первичный двигатель.
Насос быстро нагнетает давление, всасывая из резервуара рабочую жидкость через входной фильтр, и подает ее по трубопроводу к гидроцилиндру.
Давление, необходимое для работы инструмента, создается гидроцилиндром.
По другим трубам по окончании работы жидкость, сделав кругооборот, возвращается в резервуар через сливной фильтр.
За регулировку показателей отвечает предохранительный клапан.
Благодаря охладителю, предотвращающему перегрев рабочей жидкости, гидростанция может эксплуатироваться круглосуточно.
Преимущества гидравлических станций
В сравнении с пневматическими гидрокомпрессоры демонстрируют серьезные преимущества.
Они отличаются высокой производительностью, надежностью и долговечностью.
Работают в сложных климатических условиях.
Универсальны — допускают подключение инструмента разных видов и мощности.
Более компактны и мобильны, менее шумны.
Просты не только в эксплуатации, но и в обслуживании — за счет быстрого доступа к двигателю и гидравлике. Поэтому не требуют дополнительных затрат на обучение персонала.
Гидростанции более безопасны. При случайном отсоединении инструмента от пневмокомпрессора возможен выброс сжатого воздуха. А в гидрокомпрессоре давление сбрасывается практически мгновенно.
Как выбрать гидравлическую станцию
Приобретать гидростанцию следует у поставщиков, специализацию которых составляет строительная техника и оборудование, дорожная и погрузочная спецтехника.
Основными характеристиками гидрокомпрессора являются:
заправочный объем резервуара;
максимальное рабочее давление;
подача насоса (гидравлический поток), измеряемая в литрах в минуту.
Профессионально подготовленные специалисты помогут также определиться с параметрами первичного двигателя и типом рабочей жидкости. Оптимальная модель будет выбрана с учетом условий эксплуатации (под открытым небом или в помещении), характером нагрузки и пр.
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