Страхование грузов для международных перевозок: информация для заказчиков

Перемещение груза через одну или несколько государственных границ, перевозки в течение многих недель, использование различных видов транспорта — все это факторы риска, ставящие под сомнение сохранность имущества и повышающие вероятность его порчи, утраты или хищения. Защитить интересы владельца имущества призвана добровольная услуга страхования, особенно рекомендуемая для клиентов, осуществляющих международные перевозки грузов из Европы и стран Азии. Наступление страхового случая для них не станет причиной огромных убытков: в рамках действия договора заказчик может рассчитывать на частичную или полную компенсацию стоимости груза и сохранение своей деловой репутации.

Виды страхования грузов

Перед началом международной перевозки груз может быть застрахован на следующих условиях:

С ответственностью за все виды рисков. Это так называемый полный вид страхования, когда клиент получает компенсацию независимо от причин, вызвавших частичную или полную утрату его имущества.

С ответственностью за крушение. Страховой случай наступает, если при происшествии часть груза или все имущество погибло или безнадежно испорчено.

С ответственностью за аварию. В этом случае страхование грузов подразумевает денежную компенсацию при ДТП, после стихийных бедствий или иных ситуаций, связанных с происшествиями с используемым транспортным средством.

Формирование стоимости услуги страхования

Стоимость услуги страхования рассчитывается с учетом ряда факторов. В их числе:

расстояние между пунктами;

тип перевозки;

количество промежуточных операций с грузом;

способ хранения имущества;

содержимое груза и его особенности;

дополнительные работы и услуги, заказанные клиентом для данной перевозки.

Где оформить заказ на международные перевозки на условиях страхования груза

Компания «СИФУД-СЕРВИС» приглашает к сотрудничеству предприятия, занятые в сфере экспортно-импортных операций. Стремясь обеспечить сохранность груза и соблюдение имущественных интересов заказчика, команда специалистов готова предложить полный спектр необходимых услуг, включая страхование вверенного имущества на выгодных условиях. Договор составляется с учетом дальности расстояния, характера груза и требований международного законодательства. Для уточнения условий сотрудничества звоните по указанным телефонам.

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