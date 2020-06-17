Страхование грузов для международных перевозок: информация для заказчиков

Перемещение груза через одну или несколько государственных границ, перевозки в течение многих недель, использование различных видов транспорта — все это факторы риска, ставящие под сомнение сохранность имущества и повышающие вероятность его порчи, утраты или хищения. Защитить интересы владельца имущества призвана добровольная услуга страхования, особенно рекомендуемая для клиентов, осуществляющих международные перевозки грузов из Европы и стран Азии. Наступление страхового случая для них не станет причиной огромных убытков: в рамках действия договора заказчик может рассчитывать на частичную или полную компенсацию стоимости груза и сохранение своей деловой репутации.
Перед началом международной перевозки груз может быть застрахован на следующих условиях:
Стоимость услуги страхования рассчитывается с учетом ряда факторов. В их числе:
Компания «СИФУД-СЕРВИС» приглашает к сотрудничеству предприятия, занятые в сфере экспортно-импортных операций. Стремясь обеспечить сохранность груза и соблюдение имущественных интересов заказчика, команда специалистов готова предложить полный спектр необходимых услуг, включая страхование вверенного имущества на выгодных условиях. Договор составляется с учетом дальности расстояния, характера груза и требований международного законодательства. Для уточнения условий сотрудничества звоните по указанным телефонам.
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