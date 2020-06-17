Кинологическая служба МЧС будет создана в Нижегородской области Общество

Фото: МЧС

Кинологическая служба МЧС будет создана в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

На данный момент идут подготовительные работы по обустройству вольеров и служебных помещений.

Ожидается, что в Нижегородском кинологическом центре МЧС будет служить четыре специально обученных собаки. Все животные взрослые и сейчас они уже проходят отбор и подготовку.

В МЧС отметили, что за время существования кинологической службы в Приволжском федеральном округе было проведено более 250 результативных работ по поиску пострадавших в ЧС и происшествиях, спасено более 100 человек.

"Одна собака на задании по поиску может заменить до 30 человек. Использование обученных собак на местах катастроф, при поиске пропавших это государственная необходимость", - говорится в собщении.

Добавим, что на сегодняшний день в ПФО работают кинологические службы в Набережных Челнах, в Саратовской области, в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике.