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Кинологическая служба МЧС будет создана в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
На данный момент идут подготовительные работы по обустройству вольеров и служебных помещений.
Ожидается, что в Нижегородском кинологическом центре МЧС будет служить четыре специально обученных собаки. Все животные взрослые и сейчас они уже проходят отбор и подготовку.
В МЧС отметили, что за время существования кинологической службы в Приволжском федеральном округе было проведено более 250 результативных работ по поиску пострадавших в ЧС и происшествиях, спасено более 100 человек.
"Одна собака на задании по поиску может заменить до 30 человек. Использование обученных собак на местах катастроф, при поиске пропавших это государственная необходимость", - говорится в собщении.
Добавим, что на сегодняшний день в ПФО работают кинологические службы в Набережных Челнах, в Саратовской области, в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике.
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