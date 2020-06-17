Последние новости рубрики Общество
18 июня 2020 10:17  [24] Кинологическая служба МЧС будет создана в Нижегородской области
18 июня 2020 09:47  [67] Шоу двух серпов: нижегородцы увидят покрытие Венеры Луной 19 июня
18 июня 2020 09:21  [97] "Почти 320 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус", - Глеб Никитин
18 июня 2020 09:04  [1029] Крупный град выпал в Нижегородской области
17 июня 2020 23:05  [505] Нижний сегодня: главные события дня
17 июня 2020 23:04  [238] "Торжественное мероприятие "Марш Победы" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня", - Глеб Никитин
17 июня 2020 18:25  [230] Обновленное онкологическое отделение открылось в Нижегородской детской областной больнице
17 июня 2020 17:49  [553] Трассу М-7 "Волга" под Нижним Новгородом частично перекроют в ночь на воскресенье
17 июня 2020 17:32  [231] Перевод систем ГВС на закрытую схему в Нижнем Новгороде планируется за три года
17 июня 2020 17:14  [186] Пять территорий для благоустройства представит Выкса на голосование жителей
Общество

Кинологическая служба МЧС будет создана в Нижегородской области

18 июня 2020 10:17  [24] Общество

Фото: МЧС

Кинологическая служба МЧС будет создана в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

На данный момент идут подготовительные работы по обустройству вольеров и служебных помещений.

Ожидается, что в Нижегородском кинологическом центре МЧС будет служить четыре специально обученных собаки. Все животные взрослые и сейчас они уже проходят отбор и подготовку.

В МЧС отметили, что за время существования кинологической службы в Приволжском федеральном округе было проведено более 250 результативных работ по поиску пострадавших в ЧС и происшествиях, спасено более 100 человек.

"Одна собака на задании по поиску может заменить до 30 человек. Использование обученных собак на местах катастроф, при поиске пропавших это государственная необходимость", - говорится в собщении.

Добавим, что на сегодняшний день в ПФО работают кинологические службы в Набережных Челнах, в Саратовской области, в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph