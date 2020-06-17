"Практика использования онлайн-ресурсов для обратной связи с населением будет широко распространяться", - Павел Данилин Политика

"Практика использования онлайн-ресурсов для обратной связи с населением будет широко распространяться", - оценил преимущества онлайн-голосования за поправки в Конституцию РФ историк, юрист, политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Электронное голосование по поправкам в Конституцию, которое пройдет только в двух регионах России - Москве и в Нижегородской области, - на мой взгляд, очень эффективный инструмент. У жителей столицы уже была возможность протестировать дистанционный формат голосования - на выборах в Мосгордуму, и москвичи оценили его довольно высоко", - сказал он.

"Считаю, что онлайн голосование за поправки в Конституцию позволит привлечь значительную часть электората – в основном, молодежь и активных пользователей Интернета, т.е. тех людей, которые в обычных условиях, возможно, и не пошли бы на избирательные участки", - заявил Павел Данилин.

Он выразил уверенность, что "практика использования онлайн-ресурсов для "обратной связи" с населением, в том числе на общероссийских выборах и референдумах, будет широко распространяться и уже в ближайшие годы станет одним из основных "рупоров" общественного мнения".

"Голосование по поправкам к Конституции РФ крайне актуально по одной простой причине: нам критически важно наполнить содержанием статью о том, что Россия является социальным государством. Ни одно новое правительство, ни один новый президент не смогут принимать решения, не соответствующие нормам Конституции. Бюджеты будут верстаться с учетом поправок о постоянной индексации пенсий и о необходимости поддержки малообеспеченных семей с детьми. Вне зависимости от того, какую парадигму изберет себе любое правительство, любой новый президент, социальные достижения последних двадцати лет не будут обнулены", - отметил политолог.

"Кроме того, наша политическая система становится более устойчивой. Это очень важно, особенно с учетом того, что начинается этап транзита власти, приближаются выборы в Государственную думу и президентские выборы в 2024 году. В этой ситуации нам нужна дополнительная страховка на случай, если какие-то внешние игроки, какими бы мотивами они ни руководствовались, захотят "раскачать лодку". С этой целью введена поправка, позволяющая Владимиру Путину баллотироваться снова", - добавил он.

"Очень важно уменьшить внешнее вмешательство в дела России, что, увы, происходит регулярно с использованием таких институтов, как Ассоциация "Голос" или путем прямого давления. Необходимо обеспечить суверенитет нашей страны, и для этого принят целый ряд поправок, укрепляющих гарантии того, что российские элиты будут работать в интересах российского народа. Для этого вводится и ценз оседлости, то есть необходимость проживания на территории России для претендентов на высокие политические посты, и запрет второго гражданства для чиновников и вида на жительство иностранных государств. Это очень значимые поправки, которые гарантируют наш суверенитет", - сказал Павел Данилин.

"Более того, предложена поправка, которая дает Конституционному суду возможность отказывать в исполнении решений международных органов, если они идут вразрез с нашей конституцией. Таким образом, целый спектр поправок направлен на то, чтобы сделать нашу страну сильнее, а наш политический и экономический режимы – эффективнее", - резюмировал он.