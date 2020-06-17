"Никакой опасности заразиться коронавирусом во время общероссийского голосования не существует", - Борис Шахов Политика

Председатель комиссии по вопросам социальной политики и здравоохранению Общественной палаты Нижегородской области, советник при ректорате ФГБОУ ВПО "Приволжский исследовательский медицинский университет" минздрава России Борис Шахов оценил потенциальные риски при проведении голосования за поправки в Конституцию, которое состоится 1 июля 2020 года по решению президента России Владимира Путина



"В связи с предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию мы видим и слышим очень много различной дезинформации. Один из таких фейков - опасность заражения COVID-19 во время проведения голосования. Напомню, жители Нижегородской области наряду с москвичами имеют две возможности голосования - дистанционно, не выходя из дома, или традиционно, на избирательном участке", - говорит Борис Шахов.

"Во втором случае опасаться абсолютно нечего: уже сейчас члены избирательных комиссий буквально "репетируют" сценарий правильного перемещения избирателей на участках. На местах будут отдельные входы и выходы, будет соблюдаться социальная дистанция и прочие обязательные меры, за которыми будут строго следить. Напомню, дистанция в 1,5-2 метра обезопасит любого гражданина от заражения COVID-19", - поясняет он.

"Должен отметить, что существует три документа, три рекомендации, которые утверждены главным санитарным врачом РФ и руководством Избиркома России. Одна рекомендация адресована избирателям, другая — тем, кто будет работать на избирательном участке, третья - для наблюдателей и представителей СМИ. Все четко расписано. Это весьма основательные документы - от 4 до 15 страниц. Так что никакой опасности заразиться коронавирусом во время процедуры голосования не существует", - заверяет специалист.

"Принять участие в голосовании, считаю, нужно. Конституция – это важный, серьезный документ, который должен совершенствоваться. Те поправки, которые туда вносятся, касаются и социальных, и пенсионных вопросов, и охраны границ, и здравоохранения. В их числе - и важные государственные вопросы. И каждый человек вправе выразить свое мнение по этим вопросам", - подытожил Борис Шахов.