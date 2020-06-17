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Политика

"ЕР" организует общественное обсуждение законопроекта о дистанционной работе россиян

18 июня 2020 11:56  [330] Политика

"Единая Россия" организует общественное обсуждение законопроекта, регламентирующего дистанционную работу. Об этом сообщили в НРО партии.

Поправки в Трудовой кодекс были внесены на рассмотрение нижней палаты парламента 16 июня. Законопроект обсуждался на онлайн-брифинге партии.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы - постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать "вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя". Это стало актуально в условиях пандемии - многих сотрудников переводили на "удаленку", но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Раньше эти понятия в Трудовом кодексе закреплены не были.

Ряд других норм коснется взаимоотношений между сотрудником на "удаленке" и работодателем. В частности, им предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись - авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы - их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, законопроект партии помогает защитить интересы дистанционных сотрудников. Например, из Трудового кодекса убираются отдельные основания для их увольнения по инициативе работодателей.

Андрей Исаев подчеркнул, что зачастую среди них встречались "экзотические" - например, изменение вида деятельности.

"Тогда, когда официально в стране было 30 тысяч дистанционных работников, это, возможно, и было приемлемо. Однако теперь их миллионы - поэтому мы предложили применять к увольнению удаленных сотрудников общие основания", - сказал первый заместитель руководителя фракции "Единой России" в Госдуме.

Кроме того, при переводе на временную удаленную занятость зарплата сотрудников, согласно законопроекту, будет сохраняться. Все локальные нормативные акты будут принимать с учетом мнения работников. Кроме того, у тех, кто работает на "удаленке", появится право быть офлайн - выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.

Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что в Трудовом кодексе не должно быть двойных толкований, все нормы должны быть понятны и юридически выверены.

"В частности, для нас было важным исключить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Мы это наблюдали при рассмотрении ряда обращений", - сказал он.

Поскольку трудовое законодательство затрагивает интересы около 75 миллионов человек, "Единая Россия" организует общественное обсуждение изменений в закон в регионах.

"Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи, сделать свои предложения и сделать соавторами этого документа миллионы наших граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона", - сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Так как законопроект уже внесен на рассмотрение Госдумы, все предложения регионов, которые соберут отделения партии, будут учтены ко второму и третьему чтениям.

"Мы предложим нашим региональным отделениям организовать обсуждение внесенного нами законопроекта, привлечь к дискуссии местные объединения профсоюзов, работодателей. Не менее важно обсудить наш законопроект в региональных парламентах", - отметил Андрей Турчак.

В партии рассчитывают, что новые нормы заработают с 1 января 2021 года.

 

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