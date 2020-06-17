"Более 200 территорий благоустроят в Нижегородской области в 2020 году", - Глеб Никитин Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 120 общественных пространств и свыше 90 дворов планируется благоустроить в Нижегородской области в 2020 году. Как сообщает пресс-служба губернатора, об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, работы по благоустройству уже начались на 62 общественных пространствах Нижегородской области, на остальных стартуют в ближайшее время. Преображение территорий стало возможным благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда".

"Надеюсь, что все проекты завершатся в срок, а нижегородцы в итоге получат качественные и интересные территории для комфортного и полезного времяпрепровождения", - приводит пресс-служба слова Глеба Никитина.

На благоустройство территорий из федерального, областного и местного бюджетов направят 1 458 млн рублей.

"Наша главная задача – сделать жизнь нижегородцев комфортнее, чтобы они сами активнее принимали участие в выборе территорий, которые необходимо преобразить. Буквально через несколько дней у нас стартует очередное голосование за те территории, которые предстоит благоустроить в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", - добавил губернатор.

Открытое рейтинговое голосование пройдет с 23 июня по 6 июля 2020 года в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 000 человек в режиме онлайн. Отдать свой голос за территорию, которую необходимо благоустроить, нижегородцы могут на интернет-портале: golosza.ru.

"Опыт прошлого года показал, что это удобный, быстрый и легитимный способ голосования. Предусмотрен и второй вариант: 1 июля нижегородцы смогут выбрать территорию для благоустройства на избирательных участках, где пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ", - сказал глава региона.

Принять участие в голосовании по поводу выбора объектов благоустройства могут граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится. Итоги будут опубликованы на сайте: golosza.ru 7 июля 2020 года.

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области было благоустроено 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направили больше 1,5 млрд рублей.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.