Суд взыскал с "ВМЗ" более 7,4 млн рублей из-за отходов IV класса опасности

Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с АО "Выксунский металлургический завод" задолженность за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в размере более 7,4 миллионов рублей. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
Долг образовался за период с первого по четвертый квартал 2016 года. Речь идет о плате за отходы IV класса опасности (пыль газоочистки).
В соответствии с действующим законодательством внесение экологических платежей является обязательным, для всех лиц, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
В ходе заседания ответчик заявил, что часть отходов была использована предприятием в собственном производстве, другая часть – продана для дальнейшего использования ИП Зуеву А.Г. и ООО "Агжо-Сергач".
"Ответственным за оплату НВОС при размещении своих отходов является отходообразователь, вне зависимости от того, кто размещает его отходы", - пояснили в Росприроднадзоре.
При этом выяснилось, что ИП Зуев и ООО "Агжо-Сергач" не имеют лицензий на обезвреживание и утилизацию заявленных видов отходов. Кроме того, у самого Выксунского металлургического завода нет лицензии на право обращения с отходами в части их утилизации.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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