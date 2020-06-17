Суд взыскал с "ВМЗ" более 7,4 млн рублей из-за отходов IV класса опасности Происшествия

Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с АО "Выксунский металлургический завод" задолженность за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в размере более 7,4 миллионов рублей. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Долг образовался за период с первого по четвертый квартал 2016 года. Речь идет о плате за отходы IV класса опасности (пыль газоочистки).

В соответствии с действующим законодательством внесение экологических платежей является обязательным, для всех лиц, деятельность которых оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

В ходе заседания ответчик заявил, что часть отходов была использована предприятием в собственном производстве, другая часть – продана для дальнейшего использования ИП Зуеву А.Г. и ООО "Агжо-Сергач".

"Ответственным за оплату НВОС при размещении своих отходов является отходообразователь, вне зависимости от того, кто размещает его отходы", - пояснили в Росприроднадзоре.

При этом выяснилось, что ИП Зуев и ООО "Агжо-Сергач" не имеют лицензий на обезвреживание и утилизацию заявленных видов отходов. Кроме того, у самого Выксунского металлургического завода нет лицензии на право обращения с отходами в части их утилизации.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.