Банк "Открытие" стал генеральным партнером бренда "Сделано в России" Бизнес

Банк "Открытие" стал генеральным партнером проекта по продвижению национального бренда "Сделано в России". Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что совместная работа позволит предложить комплекс мер поддержки российских компаний малого и среднего бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение на внешних рынках. В банке уточнили, что компании, вышедшие на экспорт или только планирующие сделать это в ближайшей перспективе, получат доступ к новым, специально разработанным продуктам и набору инструментов по продвижению своего бизнеса в более, чем в 30 странах по всему миру.

"Банк "Открытие" активно работает с малым и средним бизнесом. Для нас важен вопрос "Как помочь нашим клиентам в развитии бизнеса?". Мы хотим, чтобы предприниматели могли развиваться, решать свои амбициозные задачи. Пандемия заканчивается. И сейчас самое подходящее время перезапустить свой бизнес и открыть для себя новые возможности", - говорит заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Именно поэтому банк поддержал коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и культуры "Сделано в России". В условиях разрыва международных производственных цепочек, а также ускорившегося роста цифровизации, бизнесу необходим совместный инструмент продвижения, обеспечивающий международную коммуникацию и доступ к информации о бизнесе для международных партнеров и потребителей", - добавила она.

"Соглашение предусматривает объединение усилий для решения приоритетных задач социально-экономического развития реального сектора экономики в целом", - пояснила специалист.



"Поддержка банка "Открытие" еще раз подтверждает статус и лидерство проекта "Сделано в России" в своей области. Учитывая нашу активную работу по консолидации усилий частных и государственных партнеров, а также недавнее подписание партнерства с Фондом "Росконгресс", привлечение коллективной аудитории одного из крупнейших государственных банков России, а также крупнейшего нефинансового института развития позволит нам выйти на новый уровень развития. Кроме этого, целый ряд регионов изъявили желание принять участие в проекте, с некоторыми мы уже ведем активную работу по каталогизации локальных предпринимателей", - отметил генеральный директор "Сделано в России" Михаил Садченков.