"Решение о параде без присутствия зрителей – совершенно здравый подход", - Александр Прудник Общество

Социолог Александр Прудник прокомментировал "Марш Победы" в Нижнем Новгороде

"Решения о проведении парадов без присутствия зрителей или с минимальным их числом вполне логичны. Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, продолжают действовать, и участие в массовых мероприятиях несет угрозу для людей", - убежден Александр Прудник.

По его словам, решение о проведении "Марша Победы" в Нижнем Новгороде в особом формате - это совершенно здравый подход, который никак не влияет на ценность действа.

"Ценность же заключается в самом факте проведения мероприятия, а не в том, сколько зрителей будет присутствовать на параде. Тем более, что в условиях информационного общества, развития новых технологий присутствие большого числа людей на параде не является обязательным", - объясняет он.

"Общее настроение создается благодаря видеосредствам – трансляциям по телевидению, в сети Интернет. С их помощью создается полное ощущение присутствия на священном ритуале, каким для нас является парад Победы. Таким образом, каждый зритель становится участником мероприятия, а в обществе формируется настроение, связанное с праздником", - добавил Александр Прудник.