Владельцы Mastercard банка "Открытие" смогут в числе первых в России оплачивать покупки с Mi Smart Band 4 NFC Бизнес

Банк "Открытие" в партнерстве с Mastercard одним из первых российских банков предложил своим клиентам возможность оплачивать покупки в одно касание браслетом Mi Smart Band 4 NFC. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что Россия – первая страна, где доступна модель Mi Smart Band 4 NFC с полноценной платежной функциональностью, и этот сервис доступен только держателям карт Mastercard. Чтобы подключить платежи, необходимо установить на своем смартфоне приложение Mi Fit (доступно для платформ iOs и Android), активировать в нем фитнес-браслет с помощью учетной записи MiAccount и во вкладке "Банковская карта" в приложении добавить информацию о карте Mastercard. Клиенты банка "Открытие" одними из первых пользователей в мире получили возможность оценить преимущества умного устройства от Xiaomi.

Для оплаты c помощью Mi Smart Band 4 NFC не нужно иметь при себе банковскую карту или смартфон. При этом владельцы карт "Открытия" продолжат копить бонусы и пользоваться всеми преимуществами программ лояльности Mastercard и банка.

"Популярность сервисов бесконтактной оплаты стремительно растет, особенно в последние месяцы. В сотрудничестве с Mastercard мы рады предложить возможность безопасно и удобно оплачивать свои покупки и владельцам смарт-устройств Xiaomi", - сказал начальник управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Дмитрий Бочеров.

С более подробной информацией о новом сервисе можно ознакомиться на сайте банка.