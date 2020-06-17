Ремонт 45 детсадов запланирован в Автозаводском районе в 2020 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт 45 детсадов запланирован в Автозаводском районе в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В частности, текущий ремонт запланирован в 41 детском саду, а четыре детсада ждет капитальный ремонт.

Глава района Александр Нагин проинспектировал начавшиеся работы в детсаду №61 – на объекте обновляется фасад.

"В этом году на ремонт автозаводских садиков выделено порядка 10 млн рублей. В предыдущие годы на текущие работы максимально выделяли около 6 млн рублей. Исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поставил задачу все средства, предусмотренные на эти работы, несмотря на все трудности, полностью использовать по назначению. На сегодняшний день текущий ремонт ведется на 11 объектах, на девяти – работы уже выполнены", - сообщил Александр Нагин.

В северной части Автозаводского района на улице Львовской, 38А расположен детский сад №106. В этом году здесь был проведен ремонт труб горячего и холодного водоснабжения (ХВС и ГВС). В администрации Автозаводского района рассказали, что помимо этих работ за счет средств с образовавшейся экономии после проведения торгов по выбору подрядчика были дополнительно отремонтированы внутренние системы отопления.

Ранее в городском департаменте образования сообщили, что в этом году в Нижнем Новгороде будет сделан текущий ремонт в 260 образовательных учреждениях.