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Общество

Досуговый центр для инвалидов по зрению планируется создать в Нижнем Новгороде

18 июня 2020 14:46  [34] Общество
Фото с международного инклюзивного фестиваля ПианоФест

Фото с международного инклюзивного фестиваля ПианоФест

Депутаты постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям Думы Нижнего Новгорода поддержали предложение исключить из прогнозного плана приватизации и в дальнейшем передать НРООРДИЗ "Перспектива" помещение в доме на Мещерском бульваре по договору аренды или безвозмездного пользования. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы по итогам заседания 18 июня 2020 года.

Речь идет о помещении площадью 115 кв.м. в доме № 7, корпус 2.

Там "Перспектива" намерена организовать досуговый центр для слепоглухих.  В центре планируется проводить мастер-классы по социально-бытовой адаптации и декоративно-прикладному творчеству.

"Функционирование досугового центра для слепоглухих граждан и реабилитационного центра для незрячей молодежи поможет молодым людям адаптироваться к взрослой самостоятельной жизни, получить необходимые навыки для независимости", – отмечается в обращении "Перспективы".

Планы будут реализованы в рамках проекта "Арт-пространство удивительных людей" при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

Председатель постоянной комиссии Кирилл Лазорин подчеркнул, что, несмотря на исключение из перечня приватизируемого имущества, помещение остается в муниципальной собственности.

"Данное имущество не передается некоммерческой организации напрямую в форме муниципальной имущественной поддержки. Если появится иная НКО, которой также будет интересен этот объект, будет назначена конкурсная процедура", – подчеркнул он.

И.о. председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нина Захарова отметила, что помещение дважды выставлялось на торги, но желающих выкупить его не нашлось.

Решение будет принято на заседании 23 июня.

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