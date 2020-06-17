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Политика

"У каждого из нас есть уникальная возможность – повлиять на судьбу своей страны", - Николай Смирнов

18 июня 2020 15:00  [85] Политика

"У каждого из нас есть уникальная возможность – повлиять на судьбу своей страны", - сказал генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области, почетный гражданин Нижнего Новгорода, лауреат премии Нижнего Новгорода Николай Смирнов, комментируя предстоящее голосование за поправки в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля по решению президента России Владимира Путина.

"Голосование за поправки в Конституцию проходит в очень сложное для страны время. И сейчас все мы убедились, насколько важна доступная и качественная медицинская помощь. Эта поправка должна быть обязательно закреплена в Конституции. Мне приходится бывать в сельских районах, и часто наблюдаю, что местные больницы не укомплектованы врачами самых нужных специальностей, и сельчанам приходится чуть ли не за несколько месяцев записываться в областные клиники. Думаю, пожилые люди, как никто, заинтересованы в голосовании за поправки, потому что многие социальные гарантии адресованы именно этим категориям населения", - отметил он.

"Большинство нижегородцев, по традиции, лично придут на голосование, тем более что избирком обещает принять беспрецедентные меры безопасности. Хотя на этот раз идти на избирательный участок необязательно - можно использовать другие возможности, которые предоставляют нам в условиях пандемии, в частности, дистанционное голосование. Оно, кстати, будет проходить в течение нескольких дней, а значит – каждый сможет выбрать удобное для себя время", - подчеркнул Николай Смирнов.

"К сожалению, мне встречаются граждане, скептически настроенные к поправкам в Конституцию, и в этом мне видится влияние западных оппонентов. Видимо, не все понимают, какая уникальная возможность есть у каждого из нас", - заключил он.

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