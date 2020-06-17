Онлайн-встреча с известным чилийским режиссером Пабло Ларраином состоится в видеосервисе Wink Общество

Фото: Ростелеком

Онлайн-встреча с известным чилийским режиссером Пабло Ларраином состоится в видеосервисе Wink. Об этом сообщает пресс-служба Ростелекома.

В пресс-службе уточнили, что 23 июня в 19:00 платформа КАРОАрт.LIVE, "Экспонента фильм" и видеосервис Wink при поддержке издания "Киноафиша" представят чилийскую драму "Эма: Танец страсти" всемирно известного режиссера Пабло Ларраина ("Джеки", "Клуб", "Нет"). Главную роль в фильме исполнил обладатель "Золотого глобуса", призов Каннского и Венецианского фестивалей Гаэль Гарсиа Берналь.



Сразу после показа фильма в 20:50 в прямом эфире состоится онлайн-встреча c режиссером Пабло Ларраином, обладателем призов Каннского, Венецианского, Берлинского и других кинофестивалей. Зрители смогут задать свои вопросы онлайн, оставляя комментарии под LIVE-трансляцией встречи, которая будет доступна в официальном сообществе проекта КАРО.Арт в социальной сети "ВКонтакте". Модератором беседы будет кинокритик Алиса Таежная.



"Эма: Танец страсти" обладатель премии Arca Cinemagiovani Award, а также участник Венецианского кинофестиваля 2019 года, "Сандэнс" и фестивалей в Торонто, Лондоне, Милане, Стокгольме.

"Эма - это парадигма: она играет самые разные роли. Дочь, мать, сестра, жена, любовница и лидер. Она сильная и представляет собой поражающий, прекрасный вид женственности. Ею движет неутомимый индивидуализм, она четко знает, чего хочет, и может увлечь всех вокруг себя на пути к своей судьбе. Она хочет стать матерью и завести семью. Возможно, главное, что движет ею и мотивирует – любовь", - сказал режиссер-постановщик Пабло Ларраин ("Вскрытие", "Нет", "Клуб", "Неруда", "Джеки").

"Я хотел акцентировать внимание на идее современной семьи. Думаю, что концепция семьи трансформировалась во что-то уникальное и неповторимое. Возникло новое понимание семейной динамики, которую я вижу, как отражение современного мира. Люди, которых я показал в своем фильме, выходят на улицу и танцуют вместо того, чтобы кричать друг на друга. Самое важное в сюжете — это привязанность людей друг к другу. В этом фильме много сцен, где люди непосредственно делятся друг с другом своими чувствами", - рассказал режиссер.