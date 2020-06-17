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Культура и отдых

Нижегородский фестиваль "Рок Чистой Воды" переносится на 2021 год

18 июня 2020 15:37  [78] Культура и отдых

Нижегородский фестиваль "Рок Чистой Воды" переносится на 2021 год. Об этом сообщил PR-директор фестиваля Игорь Маслов.

"Решение принималось очень тяжело. "Рок Чистой Воды – 2020" был полностью готов. Мы определились с местом, был составлен лайн – ап и определен тайминг. Была проведена большая работа по подготовке фестиваля для того, чтобы все наши новые идеи материализовались на старой площадке – площади Минина. Но с реалиями приходится считаться", - говорится в сообщении.

Игорь Маслов добавил, что организаторы приступили к работе над проектом следующего фестиваля в рамках празднования 800 – летия Нижнего Новгорода.

Уже известно, что в 2021 году фестиваль пройдет 24 и 25 июля. В нем примут участие 12 групп среди которых музыканты с нижегородскими корнями, звезды русского рока, гости из Польши, Ирландии, Германии и Великобритании.

Напомним, "Рок Чистой Воды" планировалось провести в Нижнем Новгороде 25 и 26 июля 2020 года.

СПРАВКА:

Первый фестиваль "Рок Чистой Воды" прошел тогда еще в городе Горьком в 1990 году. После 26-летнего перерыва в 2016 году фестиваль был возрожден. Как самое яркое и зрелищное музыкальное событие 2016 года фестиваль "Рок Чистой Воды" стал лауреатом премии "Пробуждение" в номинации "Возвращение года", а в 2017 году фестиваль получил премию "Серебряный лучник". В 2019 году Игорь Крупин получил премию "Человек года" в номинации "Человек года в организации событий" по версии журнала "Деловой квартал".

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