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Общество

Более 8 тысяч нижегородских семей заключили социальные контракты для повышения доходов

18 июня 2020 16:03  [28] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 8 тысяч нижегородских семей заключили социальные контракты в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородская область входит в числе пилотных регионов, реализующих проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности к 2024 году в два раза.

Как сообщил Глеб Никитин, в настоящее время по заключенным с семьями контрактам общий объем выплат превысил 840 млн рублей. Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено 1,1 млрд рублей. Планируется заключить 9,7 тысячи социальных контрактов.

Один из инструментов, направленных на снижение бедности, - предоставление адресной государственной соцподдержки на основании социального контракта. Он предусматривает выплаты малоимущим гражданам при условии совершения ими действий, направленных на преодоление бедности: трудоустройства, переобучения, регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых.

Основными мерами по снижению бедности является помощь гражданам в поиске работы и трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и стажировок, получении дополнительного профессионального образования, поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности, а также другие мероприятия, направленные на преодоление трудных жизненных ситуаций.

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