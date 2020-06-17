Участок федеральной трассы М-7 станет собственностью Нижнего Новгорода

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Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на заседании 18 июня 2020 года обсудила предложение о принятии в муниципальную собственность участка трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Речь идет об участке трассы протяженностью 3,4 км по улице Ларина в Приокском районе. Этот участок находится в границах Нижнего Новгорода и используется для городских нужд. Соответственно, город должен принять его на баланс и обслуживать как дорогу местного значения.
Члены комиссии рекомендовали включить данный вопрос в повестку дня заседания городской Думы 23 июня и принять его при голосовании.
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