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Общество

Участок федеральной трассы М-7 станет собственностью Нижнего Новгорода

18 июня 2020 16:48  [101] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по имуществу и земельным отношениям на заседании 18 июня 2020 года обсудила предложение о принятии в муниципальную собственность участка трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Речь идет об участке трассы протяженностью 3,4 км по улице Ларина в Приокском районе. Этот участок находится в границах Нижнего Новгорода и используется для городских нужд. Соответственно, город должен принять его на баланс и обслуживать как дорогу местного значения.

Члены комиссии рекомендовали включить данный вопрос в повестку дня заседания городской Думы 23 июня и принять его при голосовании.

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