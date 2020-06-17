Более 80 тысяч нижегородцев зарегистрировались на участие в дистанционном голосовании Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 80 тысяч нижегородцев зарегистрировались на участие в дистанционном голосовании. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Тестирование системы началось 18 июня 2020 года.

"Лично принял участие в тестировании и слежу за общей ситуацией. Этот этап оказался очень полезным для технической подготовки системы. Перед нами стоит задача, чтобы процедура была максимально прозрачной и честной. Сегодня возникли определенные сложности, которые удается оперативно решать. Региональные специалисты находятся на постоянной связи с федеральными коллегами. Идет моделирование различных негативных ситуаций и выработка решений", - сказал Глеб Никитин.

В бюллетене тестового электронного голосования необходимо ответить на вопрос: "На что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды" – на благоустройство дворов или общественных пространств?" Протестировать систему смогут нижегородцы, зарегистрировавшиеся на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто принимает участие в тестировании системы. Мы вместе работаем над тем, чтобы голосование в нашей стране было как можно более прозрачным и удобным для каждого человека", - отметил губернатор.

Напомним, по решению ЦИК РФ в двух субъектах РФ - Москве и Нижегородской области - голосование пройдет, наряду с традиционным, в электронном дистанционном формате.

Дистанционное голосование состоится 25-30 июня 2020 года. Заявление для участия в нем можно подать через портал государственных услуг или специализированный портал для голосования: 2020og.ru до 14:00 21 июня 2020 года. Человек, подавший заявку, будет исключен из списка участников голосования на избирательных участках.

Избирательная комиссия Нижегородской области напоминает: если избиратель подал заявление на голосование в электронном виде, но по каким-то причинам не смог проголосовать в период с 25 по 30 июня, у него есть право прийти 1 июля на избирательный участок и проголосовать, используя бумажный бюллетень. При этом избирательная комиссия будет проводить проверку факта участия в электронном голосовании, чтобы исключить вероятность "двойного" голосования.