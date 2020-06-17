Пособия для инвалидов в 2020 году: что изменилось?

По закону инвалидам в РФ положено денежное пособие от государства. Его размер как правило не превышает порог 12–20 тыс. руб. Причем наличие и количество иждивенцев роли не играет, даже если это два и более человека, а на поддержание своего здоровья уходит немало денег. Но в 2020 году пенсии инвалидам начали выплачивать в увеличенном размере.

Сколько положено инвалидам от государства в 2020 году

С февраля 2020 года ежемесячные денежные выплаты были увеличены на 3,8 %. У инвалидов есть право выбора, в каком виде получать эту помощь: наличными в рублях, в качестве путевки в лечебное учреждение или бесплатными медицинскими препаратами.

Величина выплат сейчас составляет:

первая группа – 3 926,69 руб.;

вторая группа инвалидности и дети – 2 804,28 руб.;

третья группа – 2 244,85 руб.

Социальные и государственные дотации с 1 апреля 2020 года проиндексированы на 7 %. Размер страховой части стал больше из-за того, что фиксированная ценность пенсионных баллов выросла, а номинальная откорректирована на 6,6 %.

Граждане, никогда не работавшие официально, а также утратившие частично или полностью трудоспособность, имеют право получить инвалидность, а затем материальное пособие и другие виды денежной помощи от государства. Способ предоставления тоже доступен на выбор: зачисление на банковскую карту, получение в почтовом отделении, доставка на дом.

Граждане, создавшие свой аккаунт на портале Госуслуг, большинство услуг ПФР могут оформить удаленно, без посещения учреждения.

Изменения в размере социальной пенсии по инвалидности 2020

В 2020 году размер социальной пенсии государством определен в следующих размерах:

13 454,64 руб. – для детей-инвалидов и лиц, получивших инвалидность в детстве, которым после наступления совершеннолетия присвоили первую группу;

11 212,36 руб. – для лиц с первой группой инвалидности и инвалидов детства, но со второй;

4 765,27 руб. – для лиц с третьей степенью инвалидности.

Изменение размера страховой пенсии 2020

Страховая пенсия положена всем инвалидам, когда-либо взятым в штат официально, даже если они проработали всего один день. Она состоит из двух частей – фиксированной и доплаты за выработку, измеряемую в страховых баллах.

Размер платежа зависит от следующих параметров: размера дохода, с которого уплачивались взносы в ПФ, длительности трудового стажа, степени инвалидности, возраста и количества иждивенцев на попечении.

Фиксированная часть страховой пенсии в 2020 году установлена в таких размерах:

11 372,50 руб. – 1 группа;

5 686,25 руб. – 2 группа;

2 843,13 руб. – 3 группа.

За каждый балл к указанным суммам начисляется 93 руб. Плюс к этому предоставляется доплата за ребенка и не исключено применение региональных и других коэффициентов.

Государственная дотация положена лицам, отличившимся заслугами перед РФ, например тем, кто пострадал на ЧАЭС, ветеранам ВОВ, блокадникам и т. д. Этот вид пособия может превышать социальную пенсию в трехкратном размере. Кроме этого, эти лица имеют право еще и на страховую часть.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.