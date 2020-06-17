Наружная реклама как способ привлечь потребителей

Наружная реклама считается эффективным способом продвижения товаров и услуг. Она доносит информацию конечным потребителям путем установки вывесок на фасадах зданий, билбордов, модульных конструкций, крышных установок, лайтбоксов и т.д.
Самым популярным вариантом внешней рекламы как правило считаются вывески. Эти рекламные конструкции информируют потенциальных клиентов о том, что находится внутри сооружения. Вывески бывают плоскими, объемными или фигурными. Среди рекламодателей популярны и крышные установки. Монтаж таких конструкций на значительной высоте позволяет рассчитывать на большой обзор, что повышает эффективность рекламной кампании.
Также востребованы и лайтбоксы. Внутри этих коробов устанавливаются светодиодные лампы, которые обеспечивают равномерное прямое освещение. К плюсам лайтбоксов стоит отнести доступность и долговечность. Для наружного продвижения используется и множество других конструкций:
Изготовление наружной рекламы позволяет успешно продвигать товары и услуги малого бизнеса. Актуальность билбордов и вывесок обусловлена тем, что они позволяют проинформировать потенциальных клиентов о существовании бизнеса. Такая реклама также позволяет сообщить потребителям о доступных скидках, акциях и бонусных программах.
Еще одним эффективным вариантом наружного продвижения бизнеса считается размещение логотипа компании на автомобиле. Это дешевый и простой способ донести до клиентов компании контактную информацию.
Установка рекламной конструкции – это только полдела. Чтобы внешняя реклама была эффективной, она должна привлекать внимание прохожих. Поэтому при изготовлении билбордов, вывесок и лайтбоксов основной акцент делается на шрифт рекламного объявления и качество изображения. Также важно, чтобы конструкция была оригинальной и яркой. Еще одно важное требование – она должна контрастировать с общим фоном. Имеют значение и размеры вывески. Дополнительно маркетологи уделяют внимание сочетанию цвета шрифта и основного фона. Выбор подходящих цветов может служить сильным способом психологического воздействия на конечных потребителей.
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