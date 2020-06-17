Для чего проводится экспертиза обуви?

Обувные изделия являются востребованным товаром. Купив туфли, ботинки, сапоги покупатель не всегда бывает доволен приобретением. Нередко после носки проявляются дефекты. Чтобы нарекания были обоснованными, приходится заказывать независимую экспертизу.

Обычно, стоимость экспертных услуг зависит от ряда критериев:

внешнего вида обувных изделий;

срочности;

региона, в котором делается экспертиза;

характера дефектов.

Но, все эти параметры не являются ценообразующими для компании ООО "ЦТИЭ ЦЕНТРЭКСПЕРТИЗА" (г. Москва). Здесь специалисты проводят экспертизу обуви https://ekspertiza.info/ekspertiza-obuvi.html всего за 30 минут в присутствии клиента. Стоимость проведения исследования фиксирована, и на июнь 2020 г. составляет 3 000 руб. независимо от вида обуви.

Независимый эксперт, хорошо разбирающийся в технологиях производства, исследует пару башмаков на соответствие заявленным характеристикам (используемый материал, размер, цвет). Товар должен быть правильно маркирован, иметь необходимые ярлыки.

Экспертные мероприятия выполняются различными методами

Это может быть органолептический способ диагностирования, а также использование лабораторного анализа. Прежде всего проводится документальный анализ. При визуальном осмотре выполняются измерения, расчеты, отмечаются эксплуатационные характеристики товара.

В процессе лабораторных испытаний исследуются свойства материала. Для этого берется небольшой образец. Подобная проверка позволяет определить безопасность изделий или количество вредных веществ в материале, из которого сшита обувь. Для детской обуви такой анализ является особенно актуальным.

Заказчику предоставляется право присутствия при исследовании товара, чтобы убедиться в объективности проверки.

Все дефекты подразделяются на категории

Они бывают:

незначительными. Такая обувь пригодна для эксплуатации. Имеющиеся недостатки не оказывают влияния на долговечность, качественные характеристики изделий;

серьезными. Поскольку изъян некритичный, то качество продукции признается надлежащим. Примером может служить оседание задника;

критическими. В этом случае недостатками обуви являются грубые швы, отрыв каблука, растрескавшаяся кожа. Такая продукция может быть возвращена производителю.

Для модельной обуви важными являются стилистические и эстетические качества. Для такой обувной продукции критичными бывают особенности крепления каблуков, четкое соблюдение их симметричности.

К функциональным характеристикам спортивной обуви относится прочность, эластичность, наличие дышащего эффекта.

При носке обуви недостатки товара проявляются по разным причинам

Они могут возникнуть по вине покупателя, не соблюдающего правила эксплуатации, или по вине производителя, допустившего нарушение технологического процесса. Данная дилемма разрешается при профессионально проведенной экспертизе.

Если подтверждаются ошибки технологии, то покупатель сможет вернуть товар, получить деньги или заменить обувь на другую пару. Если же обнаружено, что виновником порчи обувных изделий стал сам покупатель, то ему не на что рассчитывать.

Заключение

После проведенного комплекса исследований эксперт составляет заключительный документ, в котором фиксирует объективные выводы по проверяемому объекту. Заключение оформляется по всем правилам. В нем содержатся способы исследования, результаты проведенного анализа, выводы эксперта о товаре. Данный документ, выданный заказчику, может быть использован для мирного урегулирования проблемы или в качестве доказательства при судебных дебатах.

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