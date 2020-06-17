Как выбрать оборудование для бассейна?

Многие люди мечтают о своем собственном водоеме на участке, чтобы в жаркий летний день можно было охладится или развлечь детей. Наличие бассейна уже перестало быть чем-то роскошным. Теперь выпускают такие конструкции, которые отличаются невысокой стоимостью и хорошим качеством. Неважно какой бассейн вы выберете, в любом случае нужен специальный уход. Оборудование для бассейна от Intexregion создано для того, чтобы облегчить уход и сделать отдых довольно комфортным.

Какое оборудование должно быть обязательно?

Неважно приобрели вы каркасную конструкцию или соорудили стационарную, перечень необходимого оборудования будет практически одинаковым.

Насос. Это оборудование помогает отфильтровать воду.

Обеззараживатель воды нужен, чтобы удалять вредные примеси и делать купание приятным и безопасным.

Оборудование для подогрева.

Кроме этого могут понадобиться аксессуары, которые помогут очищать со дна и поверхности частицы мусора. Дополнительно для удобства приобретается лестница с перилами, светильники чтобы была возможность купаться вечером. Если бассейн закрытый, то не лишним будет приобрести кондиционер, вентилятор, осушитель. Грамотно выбранное оборудование поможет отдыхать с комфортом и безопасно.

Выбираем фильтр для бассейна

Данный прибор должен быть подобран исходя из объема бассейна. Если это небольшой бассейн в частном дворе, то фильтроваться вода должна раз в сутки минимум, но лучше если полный круг вода будет проходить за двенадцать часов. Если бассейн отличается большими объёмами, то фильтроваться вода должна за сутки не меньше трех раз.

Фильтры для бассейнов бывают трех типов: песчаные, диатомовые, картриджные. Каждый из них имеет плюсы и минусы. Самый недорогой из всех – песчаный. Но он же является менее практичным. Подойдет для небольших бассейнов. Диатомовые постоянно нуждаются в очищении, что не делает их совершенными. Зато картриджные считаются оптимальными. Они легко меняются и чистятся.

Выбираем насос для бассейна

На рынке представлено множество насосов. Стоит внимательно относится к выбору именно этого оборудования, так как это чуть ли не главное во всем бассейне. Насосы могут быть самовсасывающие, циркулирующие, с подогревом. Первый тип обладает большой мощностью и может быть установлен в больших бассейнах. Второй тип насосов оптимально подойдет для создания фонтана, водопада или отдыха в джакузи. Для каркасных бассейнов на улице оптимальным вариантом будет насос с подогревом.

Выбираем обеззараживатели воды

Одной только фильтрации не всегда достаточно, чтобы пребывание в бассейне было безопасным. Именно поэтому нужно обеззараживать воду. Они могут быть 4 видов:

Система активного кислорода.

Озонатор – работает при помощи озона.

Ионизатор – очищает воздействием ионов металла.

Хлоратор – работает с помощью выпускания дозы хлора.

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