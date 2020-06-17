Нижегородец получил 13,5 лет за сексуальные действия в отношении 9-летней девочки Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородец осужден на 13,5 лет за действия сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Суд установил, что 24 декабря 2019 года 37-летний подсудимый увидел незнакомых 9-летних школьниц на улице Архитектурной Ленинского района и последовал за ними. Он зашел в дом и поднялся вместе с девочками на лифте. На площадке 7 этажа мужчина совершил в отношении одной из них действия сексуального характера, однако девочки сумели забежать в квартиру и закрыть за собой дверь.

В январе этого года мужчину задержали и возбудили уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде 13,5 лет колонии особого режима.