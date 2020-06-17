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Общество

Нижегородская Госавтоинспекция проведет операцию по выявлению нарушающих ПДД мотоциклистов

19 июня 2020 12:06  [272] Общество

Фото: УГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с другими службами полиции проведут на дорогах Нижегородской области профилактическое мероприятие "МотоСТОП". Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

Операция состоится в предстоящие выходные. В ходе мероприятия будут применяться различные формы и методы несения службы, в том числе – скрытое патрулирование.

Как пояснили в УГИБДД, в последнее время наблюдается рост аварийности с участием мотоциклов и мопедов. Ежедневно в аварии попадают по два-три мотоциклиста. С начала лета зарегистрировано 33 ДТП, три водителя мопедов и мотоциклов погибли, 33 получили травмы.

В целом с начала года на дорогах области произошло 109 ДТП с участием мототехники, в эти авариях погибли 11 человек и 112 получили травмы.

Особенную тревогу у сотрудников Госавтоинспекции вызывает увеличение травматизма несовершеннолетних мотоциклистов. За последние три недели в авариях погибли три несовершеннолетних водителя мототехники.

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Теги:
ГИБДД ДТП
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