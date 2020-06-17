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Политика

"В условиях пандемии все предлагаемые варианты голосования безопасны", - Татьяна Богданова

19 июня 2020 12:41  [613] Политика

"Голосовать нужно обязательно. Выбрать можно любой из доступных вариантов: либо дистанционно, через сайт Госуслуг; либо прийти на избирательный участок лично, либо пригласить членов избирательной комиссии на дом. На избирательных участках всем выдадут перчатки и маски, будут строго контролировать соблюдение социальной дистанции. В условиях пандемии все предлагаемые варианты голосования безопасны", — заявила исполнительный директор Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России", руководитель НРО "Партия пенсионеров России за социальную справедливость" Татьяна Богданова, говоря о поправках в Конституцию РФ, инициированных президентом Владимиром Путиным и вынесенных на общероссийское голосование, которое состоится 1 июля.

"Хочу обратить внимание на статью 71 Конституции, которая регламентирует сферы деятельности Российской Федерации как государства. Нам предлагают проголосовать за новую поправку, которая мне очень близка и понятна, - установление единых правовых основ здравоохранения. Что это означает? Когда будет установлена единая правовая система здравоохранения, новая поправка может стать серьезным препятствием для чиновников, которые любят заниматься оптимизациями и бесконечными экспериментами с нашей медициной, превращая ее в примитивную "сферу оказания услуг"", - сказала она.

"Люди совершенно справедливо возмущаются и недостаточной квалификацией медперсонала, и неукомплектованностью больниц и поликлиник специалистами, и грубым отношением. Масса проблем существует. Думаю, на основании этой поправки должны приниматься новые федеральные законы, которые сделают медицинскую помощь в стране действительно качественной и доступной.  Надеюсь, что, как следствие, изменится и отношение к медицинскому персоналу, потому что система оплаты их труда неэффективна и несовершенна. Также придется решать вопрос об участии коммерческих страховых компаний в системе ОМС, причем необходимо расширить перечень высокотехнологичной медицинской помощи", - добавила Татьяна Богданова.

 

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