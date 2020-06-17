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Общество

Эксклюзивно в Wink: О чем не хотят говорить звезды - второй сезон сериала "Пиарщица"

19 июня 2020 14:04  [274] Общество

Фото: Ростелеком

Цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивную российскую премьеру второго сезона сериала "Пиарщица" (Flack). Об этом сообщает пресс-служба "Ростелекома".

"Пиарщица" - это циничный и с английским юмором рассказ о буднях пиарщицы, которая с вытаскивает звезд из передряг, но не может навести порядок в своей личной жизни.

На первый взгляд, герои живут красиво, их отношения гармоничные, позиции - социально ответственные. Но рано или поздно он или она попадают в поворот, которого лучше бы никогда не было. И тут на помощь приходит "фокусник", который способен полностью перевернуть ситуацию. Название сериала в оригинале – Flack - более многозначное, чем перевод "Пиарщица" (начиная с "зенитной артиллерии" и заканчивая "пресс-агентом" или "создавать шумиху").

Ситуации, в которых оказываются британские звезды шоу-бизнеса, мультимиллионеры, телеведущие, спортсмены и другие знаменитости сильно напоминают нашумевшие российские скандалы последних лет.

"Взять хотя бы видео драки в кафе, снятое очевидцами и быстро ставшее вирусным. Различия, безусловно, есть, но интересно представить, какие бы выходы из ситуации нашла для отечественных деятелей культуры и не только главная героиня сериала в исполнении Анны Пакуин", - говорится в аннотации к сериалу.

В сериале также много пикантных подробностей не только об организации работы PR-агентства, но и британского бизнеса вообще.

Как и первый, второй сезон состоит из шести серий.

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