Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направил благодарственные письма добросовестным клиентам Общество

Нижегородский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" направил благодарственные письма 150 клиентам-юридическим лицам в Дзержинске и Кстове за добросовестное исполнение обязательств по оплате потребленных тепловых ресурсов по итогам прохождения отопительного сезона 2019/2020. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди награжденных - бюджетные потребители, исполнители коммунальных услуг (ТСЖ, УК, ЖСК и др.), небольших промышленных предприятий, а также владельцы нежилых помещений.

В их число вошли НКО НП "Федерация бокса г.Дзержинска", ТСЖ №30, ГБУЗ НО "Дзержинский госпиталь ветеранов войн имени А.М.Самарина" (г. Дзержинск), ГБПОУ "Работкинский аграрный колледж", ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ", АО "Терминал" (г. Кстово) и многие другие потребители.

Все они добросовестно исполняют свои обязательства по оплате потребленных тепловых ресурсов.

"Своевременная оплата является важнейшим вкладом каждого клиента в стабильное и надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей и организаций города. Надеемся на открытое эффективное сотрудничество в дальнейшем и желаем всем нашим клиентам успехов, экономической стабильности и благополучия!", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.