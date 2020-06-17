Исторический центр Нижнего Новгорода будет перекрыт для транспорта 20-21 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.
Движение будет запрещено на следующих участках:
- по Нижне-Волжской набережной
- улице Рождественской
- Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского Кремля)
- улице Черниговской (на участке от Благовещенской площади до пересечения с переулком Мельничный)
- улице Красной Слободы
- улице Широкой
- Георгиевскому, Казанскому, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской)
- Канавинскому мосту
- набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печеры)
- Верхне-Волжской набережной
- площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалова до улицы Минина)
В департаменте предупредили, что с перекрытых улиц будут эвакуировать припаркованные автомобили.
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