Исторический центр Нижнего Новгорода будет перекрыт для транспорта 20-21 июня Общество

Исторический центр Нижнего Новгорода будет перекрыт для транспорта 20-21 июня. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Движение будет запрещено на следующих участках:

- по Нижне-Волжской набережной

- улице Рождественской

- Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского Кремля)

- улице Черниговской (на участке от Благовещенской площади до пересечения с переулком Мельничный)

- улице Красной Слободы

- улице Широкой

- Георгиевскому, Казанскому, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской)

- Канавинскому мосту

- набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печеры)

- Верхне-Волжской набережной

- площади Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалова до улицы Минина)

В департаменте предупредили, что с перекрытых улиц будут эвакуировать припаркованные автомобили.