"Врач - это призвание, отличающее людей с особым типом мышления и душевной организацией", - Евгений Лебедев Общество

"Работать в медицине сможет не каждый. Это больше, чем просто профессия, это призвание, отличающее людей с особым типом мышления и душевной организацией", - заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя нижегородцев с Днем медицинского работника.

"Каждый день вы находитесь на передовой в борьбе с болезнями, инфекциями и вирусами, спешите на помощь, проводите диагностику различных заболеваний, ищите пути лечения и помогаете вернуться людям к прежней жизни. Все это происходит в условиях повышенного стресса, серьезных нагрузок и риска для собственного здоровья. Вы совершаете настоящий подвиг во имя сохранения самого ценного в мире – жизни человека", - отметил он.

"Сегодня, в условиях пандемии, стало еще более очевидно, что в вас мы нуждаемся особенно, вы нам жизненно необходимы. В этот праздничный день выражаю глубокую признательность за ваш нелегкий, ответственный труд, фантастическую выдержку, самопожертвование, спасенные жизни и заботу о нашем здоровье. Особые слова благодарности звучат ветеранам сферы здравоохранения, которые вырастили не одно поколение молодых специалистов и пронесли через свою жизнь любовь к профессии. Желаю всего наилучшего, а, самое главное, здоровья, цену которого вы знаете лучше всех!" – сказал Евгений Лебедев.